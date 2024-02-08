«Аль-Масира»: США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене

После начала войны Израиля с палестинским движением «Хамас» хуситы заявили, что будут атаковать суда и корабли в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. С января США неоднократно наносили удары по территории Йемена. Вашингтон называет это ответом на продолжающиеся атаки хуситов по торговым судам и военным кораблям в Красном море.