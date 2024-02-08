«Аль-Масира»: США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене

После начала войны Израиля с палестинским движением «Хамас» хуситы заявили, что будут атаковать суда и корабли в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. С января США неоднократно наносили удары по территории Йемена. Вашингтон называет это ответом на продолжающиеся атаки хуситов по торговым судам и военным кораблям в Красном море.
5 февраля, по информации телеканала «Аль-Маядин», США и Великобритания нанесли 11 авиаударов по провинции Ходейда, четыре — по провинции Саада. В ночь с 6 на 7 февраля Центральное командование ВС США сообщило, что хуситы обстреляли принадлежащий Греции балкер MV Star Nasia и британское грузовое судно MV Morning Tide. Оба судна не получили значительных повреждений и продолжили движение к месту назначения.
Эрдни Кагалтынов