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«Аль-Масира»: США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов в районе порта Рас-Иса в йеменской провинции Ходейда, сообщает подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира». Информация о последствиях атак не приводится.
Источник: Reuters

После начала войны Израиля с палестинским движением «Хамас» хуситы заявили, что будут атаковать суда и корабли в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. С января США неоднократно наносили удары по территории Йемена. Вашингтон называет это ответом на продолжающиеся атаки хуситов по торговым судам и военным кораблям в Красном море.

5 февраля, по информации телеканала «Аль-Маядин», США и Великобритания нанесли 11 авиаударов по провинции Ходейда, четыре — по провинции Саада. В ночь с 6 на 7 февраля Центральное командование ВС США сообщило, что хуситы обстреляли принадлежащий Греции балкер MV Star Nasia и британское грузовое судно MV Morning Tide. Оба судна не получили значительных повреждений и продолжили движение к месту назначения.

Эрдни Кагалтынов