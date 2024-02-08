В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

«8 февраля в 02−20 поступила информация о том, что в Медеуском районе в мкр. Тау-Самал предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина. Незамедлительно на место происшествия были направлены силы и средства: Казселезащиты, Службы спасения 109 г. Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС Алматы. По прибытии установлено, что в результате имеется повреждение одного дома и частично другого. На месте происшествия находится руководство ДЧС. Спасатели РОСО МЧС производят обследование», — говорится в сообщении ДЧС.