В Хабаровском крае на трассе столкнулись 4 автомобиля

ДТП произошло около 9 утра в районе 83 км дороги А-370 «Уссури», выполняя обгон, водитель автомобиля «Хонда Стеап Вагон» не выдержал необходимую дистанцию и боковой интервал и столкнулся задней частью автомобиля с обгоняемым грузовиком «Скания». От удара он потерял управление и столкнулся с встречными «Тойота Премио» и «Тойота Марк 2». Последнюю от удара отбросило в кювет.