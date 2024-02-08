В Хабаровском крае на трассе столкнулись 4 автомобиля

8 февраля в районе имени Лазо на трассе столкнулись 4 автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Хабаровскому краю.
ДТП произошло около 9 утра в районе 83 км дороги А-370 «Уссури», выполняя обгон, водитель автомобиля «Хонда Стеап Вагон» не выдержал необходимую дистанцию и боковой интервал и столкнулся задней частью автомобиля с обгоняемым грузовиком «Скания». От удара он потерял управление и столкнулся с встречными «Тойота Премио» и «Тойота Марк 2». Последнюю от удара отбросило в кювет.
В ДТП травмы получили водитель и пассажир «Тойоты Премио», они были доставлены в больницу для обследования.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и иные оперативные службы.