«80-х годов постройки»: аким рассказал о доме, разрушенном оползнем в Алматы

«Это старый дом. Я могу ошибиться, 80-х годов постройки. Документы у него в порядке. Это индивидуальное жилое строение. Но по новым ПДП был переведен в зону Р-1 — с тем, чтобы в дальнейшем ограничить его возможности на переустройство и реконструкцию», — сообщил аким.