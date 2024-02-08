В Новосибирске двое братьев погибли при пожаре в многоэтажке

Как сообщили в Следственном управлении СК по Новосибирской области, погибшие — хозяин квартиры и его брат. По факту их гибели проводится доследственная проверка. В МЧС предостерегли, что в январе этого года в Новосибирской области при пожарах, произошедших из-за курения в помещении, погибли четыре человека.