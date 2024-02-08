В Новосибирске двое братьев погибли при пожаре в многоэтажке

Пожар произошел поздно вечером в среду, 7 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения квартира на четвертом этаже была задымлена. Спасатели эвакуировали из нее двоих мужчин без признаков жизни и передали медикам скорой помощи.
«В результате происшествия погибли двое мужчин (1965 и 1974 года рождения), огнем повреждена мебель на площади два квадратных метра. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении. На ликвидацию открытого горения понадобились меньше 10 минут», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как сообщили в Следственном управлении СК по Новосибирской области, погибшие — хозяин квартиры и его брат. По факту их гибели проводится доследственная проверка. В МЧС предостерегли, что в январе этого года в Новосибирской области при пожарах, произошедших из-за курения в помещении, погибли четыре человека.