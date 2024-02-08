Прокуратура начала проверку после массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье

«Прокуратурой Московской области организована проверка по факту конфликта, возникшего 8 февраля в ночное время на бытовой почве между работниками склада и сотрудниками охраны крупного интернет-магазина в городе Электросталь», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.
Прокуратура Электростали даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности. «По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, контролируются прокуратурой города», — уточнили в пресс-службе.
В правоохранительных органах отметили, что речь идет о складе Wildberries.