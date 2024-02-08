В Ташкенте задержали очередного наркокурьера. У него изъяли больше 5 килограммов запрещенных веществ

По данным руководителя пресс-службы МВД Шохруха Гиясова, в ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудники МВД и СГБ задержали в Юнусабадском районе столицы 24-летнего мужчину, за которым велось наблюдение по подозрению в сбыте и хранении наркотических веществ.
При проверке временного места жительства молодого человека правоохранители обнаружили готовых к закладке 38 пакетиков героина и 58 флаконов мефедрона.
Кроме того, было выявлено, что 1,7 килограмма запрещенных веществ он закопал в поле в Кибрайском районе. Еще несколько тайников было обнаружено в Юкоричирчикском районе — здесь нашли 1,9 килограмма мефедрона, килограмм синтетического наркотика и 385 граммов героина.
В общей сложности у задержанного изъяли свыше пяти килограммов запрещенных веществ. Правоохранители продолжают расследование по данному факту.