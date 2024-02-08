В Ташкенте задержали очередного наркокурьера. У него изъяли больше 5 килограммов запрещенных веществ

Кроме того, было выявлено, что 1,7 килограмма запрещенных веществ он закопал в поле в Кибрайском районе. Еще несколько тайников было обнаружено в Юкоричирчикском районе — здесь нашли 1,9 килограмма мефедрона, килограмм синтетического наркотика и 385 граммов героина.