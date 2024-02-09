Что известно о пожаре в жилом доме на севере Москвы

Никто не пострадал в результате пожара на севере Москвы, сообщили ТАСС в МЧС России. Возгорание в жилом многоэтажном доме на улице Черняховского полностью ликвидировано. Как рассказали в оперативных службах, это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы.