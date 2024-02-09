Что известно о пожаре в жилом доме на севере Москвы

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Обстоятельства ЧП
— Пожар начался ночью на крыше дома по адресу: ул. Черняховского, дом 4. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 кв. м, но позднее она выросла до 4 тыс. кв. м.
— Кровля здания полностью обрушилась.
— Возгорание угрожало примыкающим к дому зданиям и соседнему торговому центру, рассказали в оперативных службах. Позднее пожар был локализован, а угроза снята. К 03:20 мск открытое горение было уже ликвидировано.
Пострадавшие
— Пострадавших в результате ЧП не оказалось, медики осмотрели всех спасенных из горящего дома, но госпитализация ни одному из них не потребовалась.
Действия спасателей
— Из дома, по данным оперативных служб, эвакуировали более 400 человек, в том числе, по информации корреспондента ТАСС, 3 людей с инвалидностью.
— Пожару присвоен третий ранг из пяти возможных. Тушение осложняют мороз и ветер.
— Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра при тушении пожара сбросили на кровлю более 50 тонн воды.
— Столичное управление МЧС наращивало группировку сил на месте происшествия. В тушении пожара задействовано большинство подразделений столичного пожарно-спасательного гарнизона, вызваны сотрудники из резерва.
Реакция властей
— Эвакуированным жильцам оказывается необходимая помощь, заверил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что все городские службы работают на месте происшествия.
— Движение по улице Черняховского перекрыто. Кроме того, перекрыто движение по дублеру Ленинградского проспекта в сторону области.
Следствие
— Следователи Савеловского межрайонного отдела следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по Москве организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение требований пожарной безопасности» (ч. 1 ст. 219) УК РФ. К работе на месте происшествия подключились следователи и криминалисты столичного СК, их работу координирует первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин.
— Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев произошедшего и участников тушения пожара, планируется назначение нескольких экспертиз, рассказали ТАСС в управлении.