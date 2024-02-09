В Новосибирске будут судить двух местных жителей за мошенничество на 5 млн

В Новосибирске осудят телефонных мошенников за многомиллионный обман. Сообщение об этом было опубликовано сайтом «МВД МЕДИА».
Расследование уголовного дела против двух жителей Новосибирска, возрастом 25 и 35 лет, обвиняемых в 10 случаях мошенничества, завершено следователем по особым делам Управления МВД России в г. Новосибирске. Задержанные являлись сообщниками в криминальной схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и действовали в качестве курьеров по указанию телефонных аферистов. Они получали деньги у обманутых пенсионеров, которые думали, что помогают своим близким, попавшим в беду. Общая сумма похищенных денег у потерпевших составила около 5 млн рублей.
Активности преступников были пресечены силовыми структурами в марте 2023 года, при этом были изъяты деньги, предположительно, полученные преступным путем. Судебное разбирательство направлено на рассмотрение в Заельцовский районный суд г. Новосибирска, после чего на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 140 тысяч рублей.
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