В Новосибирске будут судить двух местных жителей за мошенничество на 5 млн

Расследование уголовного дела против двух жителей Новосибирска, возрастом 25 и 35 лет, обвиняемых в 10 случаях мошенничества, завершено следователем по особым делам Управления МВД России в г. Новосибирске. Задержанные являлись сообщниками в криминальной схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и действовали в качестве курьеров по указанию телефонных аферистов. Они получали деньги у обманутых пенсионеров, которые думали, что помогают своим близким, попавшим в беду. Общая сумма похищенных денег у потерпевших составила около 5 млн рублей.