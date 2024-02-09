Жители Куеды остались без воды после крупного пожара на газопроводе

Во время крупного пожара в поселке Куеда Пермского края были повреждены линии электропередач, которые питали водозаборные скважины. Об этом сообщил глава Куединского округа Флорид Бадтрдинов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
«Сейчас допуск к поврежденным линиям электропередач запрещен, Следственный комитет проводит следственные мероприятия. По окончании оперативно розыскных мероприятий, электроснабжение на скважинах будет восстановлено, подача воды потребителям возобновится», — написал Флорид Бадтрдинов.
Глава округа также уточнил, что жители поселка Куеда могут набрать питьевую воду в 7 котельной на улице Трактовая, 26 и УМТП «Куединские тепловые сети» на улице Ветеринарная, 6.
Напомним, крупный пожар случился около десяти часов вечера 8 февраля в районе деревни Солодовка Куединского района. В результате разгерметизации трубопровода с выбросом опасных веществ произошло возгорание. Огромные языки пламени поднимались на десятки метров вверх и быстро перекинулись на жилые дома. Огонь охватил около 238 квадратных метров. На тушение пожара выезжали более 70 человек и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Во время пожара пострадало пять человек, в том числе двое детей. Все они были госпитализированы в медучреждение.