В центре Волгограда на улице Мира загорелась пятиэтажка

Утром 9 февраля в Центральном районе Волгограда на улице Мира загорелась квартира на улице Мира в доме № 20. ЧП случилось в 10 часов. Из окон повалил густой дым, который увидели соседи. Жильцы незамедлительно вызвали спасателей, которые прибыли на место в течение пяти минут.