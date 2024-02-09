В центре Волгограда на улице Мира загорелась пятиэтажка

Утром 9 февраля в Центральном районе Волгограда на улице Мира загорелась квартира на улице Мира в доме № 20. ЧП случилось в 10 часов. Из окон повалил густой дым, который увидели соседи. Жильцы незамедлительно вызвали спасателей, которые прибыли на место в течение пяти минут.
— Я почуял запах дыма. Открыл дверь, чтобы проветрить, и соседи сказали, что горит квартира. Я сразу позвонил в экстренные службы. В подъезде был дым стеной, я намочил полотенце, — рассказал волгоградец Илья.
Люди успели выбежать из подъезда в безопасное место, пока пожарные тушили пламя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на это ушло двадцать минут.
— В двухкомнатной квартире на кухне горели домашние вещи на площади 7 квадратных метров. Пожарные расчеты 3 ПСЧ ликвидировали огонь в 10.24 часов. погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — уточнили в профильном ведомстве.