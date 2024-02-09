В Казани нашли водителя, сбившего дедушку с малолетним внуком

Авария произошла накануне, когда 50-летний водитель Kia проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил мужчину и ребенка, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места происшествия. В результате столкновения, 7-летнему мальчику диагностировали ушиб правого голеностопного сустава, наложив на него гипс. Дедушка также получил ушибы. Сотрудникам ГИБДД удалось установить личность водителя. В отношении него составлен протокол оставления места ДТП и он был доставлен в отдел полиции. Также водитель будет привлечен к ответственности за аварию, в результате которой пострадали люди.