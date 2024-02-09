Полицейские выявили более 20 иностранцев-нарушителей на рынках Самары

В Самаре полицейские продолжают искать иностранцев-нелегалов. На этот раз они устроили проверку торговых объектов на проспекте Кирова и ул. Дальневосточной. В ходе нее правоохранители выявили более 20 нарушителей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Некоторые иностранцы предпринимали попытки уйти от ответственности. В одном из складских помещений стражи порядка обнаружили женщину, пытавшуюся скрыться среди фруктовых ящиков. Трое мужчин, работавших на другом рынке, попытались убежать, но были пойманы. Используя современные технологии, в том числе БПЛА, полицейские отслеживали все в режиме реального времени.
В отношении 9 человек были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ. Также решается вопрос о выдворении за пределы России четырех уроженцев ближнего зарубежья. У них не было необходимых документов, подтверждающих право на пребывание в стране.
Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.