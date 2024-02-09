Полицейские выявили более 20 иностранцев-нарушителей на рынках Самары

В отношении 9 человек были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ. Также решается вопрос о выдворении за пределы России четырех уроженцев ближнего зарубежья. У них не было необходимых документов, подтверждающих право на пребывание в стране.