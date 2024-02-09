Дело о хулиганстве возбудили после драки на складе Wildberries в Подмосковье

«По факту потасовки между работниками и охранниками на складе Wildberries возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказал собеседник агентства.
В ходе разбирательства установлено, что конфликт между работниками склада и сотрудниками охраны комплекса произошел из-за неправильной погрузки товара в автомашины. «Рабочие в итоге заблокировали охранников в металлическом ангаре площадью 1 тыс. кв. м, ломали имущество там. Полицейские доставили в территориальный отдел 29 человек, на 14 из которых составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — сказал собеседник агентства, добавив, что им грозит арест до 15 суток или штраф. Кроме того, еще в отношении 15 граждан Киргизии составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил), им может грозить выдворение из РФ.
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова подтвердила ТАСС возбуждение уголовного дела по ст. 213 УК РФ, не уточнив подробности.
Драка между работниками и охранниками на складе в Электростали произошла в четверг утром. Онлайн-ретейлер Wildberries проведет внутреннее расследование обстоятельств инцидента.