Дело о хулиганстве возбудили после драки на складе Wildberries в Подмосковье

В ходе разбирательства установлено, что конфликт между работниками склада и сотрудниками охраны комплекса произошел из-за неправильной погрузки товара в автомашины. «Рабочие в итоге заблокировали охранников в металлическом ангаре площадью 1 тыс. кв. м, ломали имущество там. Полицейские доставили в территориальный отдел 29 человек, на 14 из которых составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — сказал собеседник агентства, добавив, что им грозит арест до 15 суток или штраф. Кроме того, еще в отношении 15 граждан Киргизии составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил), им может грозить выдворение из РФ.