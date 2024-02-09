Авто столкнулось с «Камазом»: три человека погибли в ДТП в Кызылорде

В пятницу, 9 февраля, в Кызылорде случилась страшная авария, унесшая жизни сразу троих человек — люди погибли в результате столкновения легкового авто и «Камаза», передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.