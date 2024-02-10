Мужчину спасли на пожаре в многоквартирном доме в Иркутской области

В микрорайоне Юго-Восточный в Ангарске в ночь на 10 февраля на пожаре спасли мужчину. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.
«В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в восьмиквартирном доме. На момент прибытия сотрудников из окна двухкомнатной квартиры одноэтажного кирпичного дома шёл густой чёрный дым», — рассказали АиФ-Иркутск в управлении.
В результате огонь уничтожил мебель и полностью закоптил квартиру. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Дознаватели МЧС отметили, что квартира вспыхнула из-за короткого замыкание проводки.
Ранее в микрорайоне Берёзовый Иркутского района загорелась квартира в жилом доме. На момент пожара часть жильцов успела покинуть здание, а 19 человек не заметили возгорание, так как спали.