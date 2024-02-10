Мужчину спасли на пожаре в многоквартирном доме в Иркутской области

В микрорайоне Юго-Восточный в Ангарске в ночь на 10 февраля на пожаре спасли мужчину. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

«В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в восьмиквартирном доме. На момент прибытия сотрудников из окна двухкомнатной квартиры одноэтажного кирпичного дома шёл густой чёрный дым», — рассказали АиФ-Иркутск в управлении.

Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, включая 3 детей. Во время пожара один из жильцов не успел покинуть дом и сотрудники МЧС с помощью спасательного устройства вывели мужчину из помещения.