Стали известны подробности драки со стрельбой в центре Новосибирска

Корреспондент портала Сиб.фм посетила это место и попыталась узнать, что произошло.
В середине недели Новосибирск потрясла новость о драке в районе железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. По утверждению очевидцев, на двух мужчин напала группа людей в масках. В результате одного ранили, а другого похитили.
На следующий день, 8 февраля, в Следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Похищение человека».
По словам корреспондента Сиб.фм, определить место съемки было не сложно. Автор видео прятался на лестничном марше, ведущем в подвальное помещение, в котором расположен пункт выдачи «Озон», и снимал все, что происходило напротив у киоска быстрого питания «MGrill».
Как отметили очевидцы, все произошло очень быстро.
— Я буквально только повернулась, а тут — массовая драка. Лица у нападавших были скрыты. Один упал на пол. Мы просто закрылись изнутри. Оружие, говорят, было пневматическое. Но все очень быстро разбежались, а мы позвонили в полицию, — рассказала одна из очевидцев. Она работает в одном из киосков.
Там на земле около павильонов разбросан мусор, в том числе и окурки, а урна залита жидкостью бурого цвета, очень похожей на кровь.
По информации персонала одного из магазинов, пули долетали даже до укрытия автора, который снимал видео.
При этом рядом с укрытием оператора расположено странное помещение. Он также находится в подвале. Здесь давно никого не было, но вход оснащен системой видеонаблюдения.
— Полицейские тоже приходили, спрашивали, как получить доступ к камерам видеонаблюдения. Но мы не знаем, кто их устанавливал. Здесь буквально около месяца назад находился клуб с игровыми автоматами. Была охрана, — рассказал сотрудник пункта выдачи товаров Ярослав.
Вполне возможно, что в странном подвальном помещении работало подпольное казино. После его закрытия подозрительных лиц стало намного меньше и стало спокойнее. Очевидно, что разборки в среду стали финишной точкой в существовании нелегального игорного зала.