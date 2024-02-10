Стали известны подробности драки со стрельбой в центре Новосибирска

— Я буквально только повернулась, а тут — массовая драка. Лица у нападавших были скрыты. Один упал на пол. Мы просто закрылись изнутри. Оружие, говорят, было пневматическое. Но все очень быстро разбежались, а мы позвонили в полицию, — рассказала одна из очевидцев. Она работает в одном из киосков.