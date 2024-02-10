В Волгограде иномарка врезалась в столб, пострадали двое детей

Согласно предварительным сведениям, вечером 9 февраля 36-летняя автомобилистка за рулем легковушки Kia Picanto двигалась по улице Джека Лондона в Красноармейском районе. В 17.00 около дома № 4 она не справилась с управлением и врезалась в столб.
В результате аварии в медучреждение доставили 5-летнюю и 3-летнего пассажиров иномарки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Напомним, что еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок, случилось накануне в Центральном районе Волгограда. После столкновения легковушки с маршруткой в травмпункт доставили 14-летнюю пассажирку.