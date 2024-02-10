В Волгограде иномарка врезалась в столб, пострадали двое детей

Согласно предварительным сведениям, вечером 9 февраля 36-летняя автомобилистка за рулем легковушки Kia Picanto двигалась по улице Джека Лондона в Красноармейском районе. В 17.00 около дома № 4 она не справилась с управлением и врезалась в столб.