Очередной антирекорд поставили воронежцы, перечислив мошенникам 11,2 млн рублей

Очередной «мошеннический» антирекорд зафиксировали правоохранители в Воронежской области. За 9 февраля в полицию обратился 21 пострадавший от действий дистанционных аферистов. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 11,2 млн рублей.
Как отмечают в ГУ МВД России по Воронежской области, мошенники «полюбили» учителей, именно они чаще становятся жертвами обманщиков.
Вот из последних случаев. Молодой преподаватель перевел мошенникам более 2,7 млн рублей. 22-летнего мужчину развели на деньги еще на новогодних каникулах.
7 января ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что мошенники взломали его банковский счет и пытаются перевести деньги. А чтобы пресечь их действия, необходимо срочно взять кредиты, чтобы аферистам перекрыть возможность сделать это первыми, а потом все деньги перевести на «безопасные» счета. Молодой человек послушно сходил в банки, оформил долговые обязательства, а после несколькими переводами перечислил средства на указанные мошенниками счета. За два дня воронежец обогатил аферистов на крупную сумму. И понял, что его обманули, значительно позже.