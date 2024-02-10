Очередной антирекорд поставили воронежцы, перечислив мошенникам 11,2 млн рублей

7 января ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что мошенники взломали его банковский счет и пытаются перевести деньги. А чтобы пресечь их действия, необходимо срочно взять кредиты, чтобы аферистам перекрыть возможность сделать это первыми, а потом все деньги перевести на «безопасные» счета. Молодой человек послушно сходил в банки, оформил долговые обязательства, а после несколькими переводами перечислил средства на указанные мошенниками счета. За два дня воронежец обогатил аферистов на крупную сумму. И понял, что его обманули, значительно позже.