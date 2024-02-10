На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья погибшего мальчика ранее на учете не состояла. Во время пожара в доме находились четверо человек: двое детей, их дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице. «Спасти двух взрослых и ребенка помогли водитель и рабочий проезжавшего мимо грузовика, предназначенного для вывоза отходов. Взрослые в состоянии шока сообщили им, что в доме находится еще один малыш, но к этому времени зайти еще раз в полыхающий дом уже было невозможно. В итоге трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом», — сказал Горелых.