На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в свердловском селе Ильинском, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
В правоохранительные органы в субботу утром поступило сообщение, что в частном жилом доме по улице Ленина произошел пожар, в процессе тушения которого обнаружено тело трехлетнего мальчика без признаков жизни.
«Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнил Шульга.
Отмечается, что на место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК. Тело умершего ребенка направлено на экспертизу для установления давности и точной причины смерти.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья погибшего мальчика ранее на учете не состояла. Во время пожара в доме находились четверо человек: двое детей, их дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице. «Спасти двух взрослых и ребенка помогли водитель и рабочий проезжавшего мимо грузовика, предназначенного для вывоза отходов. Взрослые в состоянии шока сообщили им, что в доме находится еще один малыш, но к этому времени зайти еще раз в полыхающий дом уже было невозможно. В итоге трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом», — сказал Горелых.
По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь. Очаг возгорания оказался в детской комнате. Обстоятельства инцидента выясняются.