15-летняя девочка упала с крыши пятиэтажного дома в Петропавловске

Вчера в МВД сообщили о случае, произошедшем в Туркестанской области на балконе одной из многоэтажек: проживавшая в квартире пожилая женщина потеряла сознание, пока ее дочери не было дома. Прибывшие на место стражи порядка забрались на балкон квартиры, вызвали «скорую» и оказали первую помощь женщине. А за несколько дней до этого в Экибастузе ученик второго класса провалился в открытый колодец. Обнаружили мальчика проходившие мимо ученики 8 класса: ребенок догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.