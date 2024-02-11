Опубликованы кадры разрушений на месте взрыва в Элисте

Ранее СК сообщал, что мужчина, взорвавший бомбу в центре медиации и образовательных услуг в Элисте, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Злоумышленник пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи, но там у него произошел конфликт с работником учреждения.