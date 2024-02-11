В Братске пьяная женщина закурила и устроила пожар в квартире

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире пятиэтажного дома в Братске в минувшие сутки. Как выяснилось, женщина в алкогольном опьянении закурила на диване, из-за чего началось возгорание. Из пятиэтажки самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе ребенок. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.