Стало известно о новом взрыве в Элисте

В республиканском управлении СК заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался состоящий на учете в психоневрологическом диспансере мужчина, который пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра он произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб.