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Стало известно о новом взрыве в Элисте

В Элисте сработало еще одно неустановленное взрывное устройство, есть пострадавшие. Об этом утром 11 февраля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Источник: РИА "Новости"

«Всё произошло в частном доме на Родниковой улице. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали», — говорится в сообщении.

По информации издания, предварительно, силовые структуры проводили обыск в доме 29-летнего гражданина, который накануне устроил взрыв в центре медиации и образовательных услуг.

Как сообщил источник «Известий», одному из пострадавших в результате произошедшего оторвало ногу, другому — сильно посекло лицо осколками.

Ранее в этот же день очевидцы сообщили о взрыве в нежилом помещении офисного здания в Элисте. Уточняется, что в здании расположен центр образовательных услуг «Альтернатива», сотрудники которого проводят обучение и психологические консультации.

Также сообщалось, что в результате инцидента есть один погибший, еще два человека пострадали. Позже мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В республиканском управлении СК заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался состоящий на учете в психоневрологическом диспансере мужчина, который пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра он произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб.