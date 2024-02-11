Стало известно о новом взрыве в Элисте

«Всё произошло в частном доме на Родниковой улице. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали», — говорится в сообщении.
По информации издания, предварительно, силовые структуры проводили обыск в доме 29-летнего гражданина, который накануне устроил взрыв в центре медиации и образовательных услуг.
Как сообщил источник «Известий», одному из пострадавших в результате произошедшего оторвало ногу, другому — сильно посекло лицо осколками.
Ранее в этот же день очевидцы сообщили о взрыве в нежилом помещении офисного здания в Элисте. Уточняется, что в здании расположен центр образовательных услуг «Альтернатива», сотрудники которого проводят обучение и психологические консультации.
Также сообщалось, что в результате инцидента есть один погибший, еще два человека пострадали. Позже мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В республиканском управлении СК заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался состоящий на учете в психоневрологическом диспансере мужчина, который пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра он произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб.