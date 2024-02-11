Тройное ДТП с автобусом произошло в Хабаровске

Автобус 71 маршрута ехал по улице Волочаевской со стороны Ленина в сторону Уссурийского бульвара. В районе дома № 120 водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию до едущей впереди «Тойоты» и въехал в нее. Из-за удара «Тойота» продолжила движение и столкнулась со стоящей впереди «Хондой».