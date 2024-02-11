Гид из Казахстана и альпинистка из России застряли на Эльбрусе

«В 22:20 мск 10 февраля 2024 года поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5 тыс. м зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.