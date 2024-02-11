В Казани водитель на BMW сбил троих пешеходов

По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадавшая девушка была госпитализирована с диагнозом: ушиб головного мозга, перелом скуловой кости. Кроме того, из медицинского учреждения поступила информация, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились еще два пешехода: молодой человек 2001 года рождения (диагностирован ушиб мягких тканей коленных суставов) и девушка 1995 года рождения (ушиб мягких тканей головы, растяжение шейного отдела позвоночника), которые после осмотра медиками отпущены, отметили в ведомстве.