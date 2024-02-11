79 человек искали 9-летнего мальчика, пропавшего ночью в Октябрьском районе

Школьник 2015 года рождения пропал рядом с деревней Лясковичи. Родные сообщили в МЧС около 21.30 вечера, что не могут найти ребенка. На поиски подростка направили 79 сотрудников различных структур, в том числе правоохранителей и 30 спасателей. В поисках также задействовали 21 единицу техники.