Супруги отсудили у акимата Астаны компенсацию за травму ребенка на футбольном поле

Напомним, в начале года житель Актюбинской области отсудил полмиллиона тенге у Минфина за незаконный арест. В феврале прошлого года мы писали об оправданном астанчанине, которому удалось отсудить у Минфина 15 млн тенге. В мае суд обязал «Экибастузтеплоэнерго» выплатить другому казахстанцу почти полмиллиона тенге после аварии на ТЭЦ. В июне Минфин обязали выплатить более миллиона тенге за незаконное нахождение актюбинца под стражей. Также в августе 2023 года жительница Костаная отсудила у акима почти 14 млн тенге, а в конце того же месяца почетный житель Павлодара отсудил у депутата 100 тыс. тенге.