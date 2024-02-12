В ДТП на трассе в Ростовской области погиб один человек

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе М4 «Дон» в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Ростовской области сотрудники МЧС России оказывают помощь в ДТП. На 840 километре трассы М4 “Дон” столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Специалисты ведомства оказали первую помощь и деблокировали женщину. К сожалению, она погибла. Еще четверо пострадали, они переданы врачам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают семь специалистов и две единицы техники МЧС России.