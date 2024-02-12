Четверо погибли и 38 пострадали в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

С 5 по 11 февраля на территории Иркутской области произошло 33 ДТП. В авариях погибли четыре человека, также пострадали 33 взрослых и пятеро детей. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Две аварии произошло с участием водителей, которые сели за руль без водительских прав. Три раза автомобилисты оставили место ДТП, а в 12 случаях у них не было страхового полиса ОСАГО, — говорят в МВД.
За неделю две аварии произошли из-за нарушения скоростного режима, пять раз нарушалась очередность проезда, три — правила проезда пешеходного перехода. Еще в трех случаях была неправильно выбрана дистанция, трижды водители выезжали на встречную полосу и один раз проигнорировали сигнал светофора.
А 22 аварии произошли из-за недостатков зимнего содержания дороги, отсутствия разметки, дорожных знаков и пешеходных ограждений в необходимых местах.