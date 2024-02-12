В Красноярском крае хулиган порезал шины скорой помощи и угрожал полиции

В Красноярском крае задержали мужчину, который угрожал сотрудникам скорой помощи и повредил транспорт. Об этом сообщили в МВД.
В субботу в Шарыпово рано утром во дворе одного из домов 44-летний мужчина за рулём Renault Duster препятствовал проезду машины скорой помощи. Мужчины вышел из автомобиля, достал нож и стал угрожать медикам. После этого он порезал колёса и повредил окна спецтранспорта.
На место происшествия прибыли сотрудники ППС. Злоумышленник во время задержания стал угрожать также полицейским, размахивая ножом и матерясь. Мужчину доставили в отдел, нож изъяли, а его автомобиль помещён на спецстоянку.
Оказалось, что мужчина был пьян. Составлен административный протокол. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводится проверка по применению насилия в отношении представителей власти.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске была задержана предпринимательница, которая вела нелегальную деятельность в ломбардах без лицензии.