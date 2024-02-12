В Красноярском крае хулиган порезал шины скорой помощи и угрожал полиции

В субботу в Шарыпово рано утром во дворе одного из домов 44-летний мужчина за рулём Renault Duster препятствовал проезду машины скорой помощи. Мужчины вышел из автомобиля, достал нож и стал угрожать медикам. После этого он порезал колёса и повредил окна спецтранспорта.