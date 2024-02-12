На 5-километровом участке КАД за полчаса случилось несколько массовых ДТП

Подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» насчитали четыре аварии в левых рядах, три из которых массовые. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что к затору привели несколько мелких ДТП, все в четвертой полосе. Около 7 часов утра на 53-м километре столкнулись три легковых автомобиля, а на 54-м — четыре легковых автомобиля. Около 7:25 на 49-м километре собрались два легковых автомобиля, еще через пять минут на 50-м — три легковушки. Люди в этих авариях не пострадали.