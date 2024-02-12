Влез в кредиты сам и втянул маму: красотка Эльза из Шанхая развела сибиряка на 5 миллионов рублей

Эльза из Шанхая обманула жителя Иркутской области на миллионы рублей. С девушкой 30-летний сибиряк общался на сайте знакомств.
— Через месяц общения Эльза рассказала, что торгует криптовалютой, предложила поучаствовать в этом и ему, — говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Для этого он скачал специальное приложение по отправленной аферисткой схеме. Мужчина зарегистрировался и стал приобретать криптовалюту. Ему казалось, что все правдоподобно, ведь сделки отображались на его виртуальном счете.
Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Полиция Иркутской области предупреждает, что даже на сайтах знакомств сейчас орудуют мошенники. Полицейские призывают граждан быть более бдительными, особенно при общении с незнакомцами.