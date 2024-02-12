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Влез в кредиты сам и втянул маму: красотка Эльза из Шанхая развела сибиряка на 5 миллионов рублей

Эльза из Шанхая обманула жителя Иркутской области на 5 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

Эльза из Шанхая обманула жителя Иркутской области на миллионы рублей. С девушкой 30-летний сибиряк общался на сайте знакомств.

— Через месяц общения Эльза рассказала, что торгует криптовалютой, предложила поучаствовать в этом и ему, — говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Для этого он скачал специальное приложение по отправленной аферисткой схеме. Мужчина зарегистрировался и стал приобретать криптовалюту. Ему казалось, что все правдоподобно, ведь сделки отображались на его виртуальном счете.

Сибиряк оформил на себя несколько кредитов в банках, взяла кредиты и его мать, когда он попросил помочь с финансами. На указанные некой Эльзой счета в итоге переведено около 5 млн рублей.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Полиция Иркутской области предупреждает, что даже на сайтах знакомств сейчас орудуют мошенники. Полицейские призывают граждан быть более бдительными, особенно при общении с незнакомцами.