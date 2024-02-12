На Урале учитель во время урока ударил девочку с особенностями здоровья

В школе № 1 в Новоуральске, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, один из учителей ударил ученицу. Инцидент случился еще 5 февраля. Одноклассница пострадавшей девочки успела снять удар на видео.
На видеозаписи школьницы видно, как мужчина сначала замахивается на ребенка за первой партой, затем ударяет его по плечу. От силы удара девочка отлетела в сторону и едва удержалась на стуле.
— На следующий день после инцидента на уроке была проведена служебная проверка. По ее результатам директор уволил данного педагога из-за его неприемлемых действий в отношении ученицы, — сообщили «КП-Екатеринбург» в администрации школы.
В пресс-группе МУ МВД России по Новоуральску «КП-Екатеринбург» сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. В прокуратуре ЗАТО Новоуральска уже организовали проверку.
— В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры с выездом на место дадут правовую оценку соблюдению в данной школе законодательства об образовании, а также требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Девочка, получившая удар пройдет судебно-медицинское освидетельствование. После этого будет установлена степень тяжести, причиненного вреда здоровью.
Кроме того, по данным прокуратуры, от побоев могли пострадать и другие ученики данной школы. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.