Обезображенные лица лица клиенток 50+ довели до скамьи подсудимых косметолога из Крыма

Крымская глубинка, видимо, решила не отставать от мегаполисов и больших городов, где в порядке вещей судебные тяжбы с пластическими хирургами. Вот и в Черноморском районе на скамье подсудимых оказалась косметолог.
НА ЛИЦЕ ОСТАЛИСЬ НЕИЗГЛАДИМЫЕ РАНЫ И РУБЦЫ.
— 52-летняя жительница Черноморского района сообщила, что пострадала от действий частного косметолога, — такую информацию озвучила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю осенью 2023.
В ведомстве отметили, что косметолог, не имея необходимой лицензии, медобразования и практики, аппаратом, купленным в интернет-магазине, провела блефаропластику (хирургическую коррекцию век, — ред.), оставившей на лице клиентки неизгладимые раны и послеоперационные рубцы.
Зимой уголовное дело крымчанки, обвиненной в оказании услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) передали в суд.
— Частный косметолог за плату в размере 6 и 7 тысяч рублей при помощи аппарата плазменного тока, не имеющего регистрационного удостоверения Росздравнадзора, провела подтяжку лица двум жительницам Черноморского района, — сообщили новые подробности в Следкоме.
Пострадавших стало двое, но выводы медэкспертизы остались прежними — у женщин обезображены лица, то есть нанесен тяжкий вред здоровью.
СУД ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ.
По громкому уголовному делу уже проходят судебные заседания, на которые журналистов не пускают.
— Потерпевшие высказали пожелание, чтобы судебные заседания были закрытыми, без присутствия посторонних лиц, — сообщили КП-Крым в Черноморском районном суде.
С участниками судебного процесса — милыми женщинам в возрасте 50+ удалось пообщаться на крыльце Черноморского районного суда.
Обе стороны заявили, что злополучные операции по омоложению были проведены в ноябре 2022 года, и первой в полицию обратилась с заявлением косметолог, а затем в дежурную часть пришли и пострадавшие.
— Вину признаю и уже начала погашать материальный ущерб. Но прошу учесть, что пострадавшие настойчиво уговаривали на проведение этих процедур, хотя я неоднократно предупреждала о возможных последствиях — ведь кожу очень сложно шить. Также они не отнеслись с должным вниманием к рекомендациям по соблюдению определенных процедур и образа жизни. Когда проявились негативные последствия, я обязалась материально компенсировать нанесенный ущерб, и мы договорились, что никто никуда не обращается. Но мне стали угрожать, чтоб я написала завещание на строящийся дом. Поэтому пришлось пойти в полицию, — сообщила КП-Крым обвиняемая.
Одна из пострадавших сказала, что приходится постоянно замазывать шрамы.
— Доверились, а теперь приходится постоянно замазывать шрамы. Кожа выжжена и зашита, — поделилась женщина.
В итоге бескровная подтяжка обернулась уголовным делом. Публиковать свои фото и обезображенные лица жертвы отказались.
Пострадавшая также сказала, что не хотела судиться, но пришлось, потому что косметолог первой пошла в полицию:
— Получив в Симферополе заключение пластического хирурга о том, что возможно только минимизировать нанесенный ущерб, мы предложили косметологу решить все без привлечения правоохранительных органов. Но она почему-то пошла в полицию…