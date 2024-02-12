Обезображенные лица лица клиенток 50+ довели до скамьи подсудимых косметолога из Крыма

— Вину признаю и уже начала погашать материальный ущерб. Но прошу учесть, что пострадавшие настойчиво уговаривали на проведение этих процедур, хотя я неоднократно предупреждала о возможных последствиях — ведь кожу очень сложно шить. Также они не отнеслись с должным вниманием к рекомендациям по соблюдению определенных процедур и образа жизни. Когда проявились негативные последствия, я обязалась материально компенсировать нанесенный ущерб, и мы договорились, что никто никуда не обращается. Но мне стали угрожать, чтоб я написала завещание на строящийся дом. Поэтому пришлось пойти в полицию, — сообщила КП-Крым обвиняемая.