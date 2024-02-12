Почти 17 лет на двоих: участникам резонансного убийства в Ялте вынесли приговор

В Ялте 39-летнего и 40-летнего местных жителей признали виновными в убийстве 35-летнего горожанина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Трагедия произошла в ночь на 6 сентября. Трое знакомых выпили в ночном клубе, и между ними возник конфликт. Сообщники избили приятеля. Ялтинцы наносили удары руками и ногами. По словам очевидцев, это происходило возле «Автокафе».
— Увидев, что на улице находится камера видеонаблюдения, мужчины положили пострадавшего в багажник автомобиля «Лэнд Крузер» и уехали в безлюдное место, — отметили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Там один из фигурантов нанес пострадавшему множественные удары ножом.
— Испугавшись ответственности, сообщники погрузили потерпевшего в багажник и отвезли в больницу, сообщив медперсоналу, что нашли пострадавшего у дороги, — рассказали в СК.
После этого сообщники отправились на автомойку, где почистили автомобиль от следов крови. Спустя сутки пострадавший скончался в больнице.
Предполагаемыми участниками драки оказались командир взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кирилл Гонтаренко и уроженец Донецкой области Владимир Кикавец. Обоих мужчин задержали правоохранители, однако, одного из них позже отпустили. Это возмутило местных жителей. Вечером 7 сентября полторы сотни человек вышли на стихийный митинг к зданию МВД, требуя объективного рассмотрения дела. Позже второй фигурант все-таки был задержан, а дело передали в Следком. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль.
Уголовное дело рассматривал Верховный суд Крыма. Обоих ялтинцев признали виновными. 39-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. 40-летний подельник на 3,5 года отправится в колонию-поселение. Кроме того, осужденные должны будут выплатить матери убитого 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В СК добавили, что приговор в законную силу не вступил.
— По результатам изучения будет решен вопрос об обжаловании судебного акта, — отметили в прокуратуре.