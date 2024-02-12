Почти 17 лет на двоих: участникам резонансного убийства в Ялте вынесли приговор

Предполагаемыми участниками драки оказались командир взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кирилл Гонтаренко и уроженец Донецкой области Владимир Кикавец. Обоих мужчин задержали правоохранители, однако, одного из них позже отпустили. Это возмутило местных жителей. Вечером 7 сентября полторы сотни человек вышли на стихийный митинг к зданию МВД, требуя объективного рассмотрения дела. Позже второй фигурант все-таки был задержан, а дело передали в Следком. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль.