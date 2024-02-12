Комната вспыхнула за секунды: маленькая девочка погибла при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области пожар в частном доме унес жизнь годовалой девочки, еще одна малышка 3 лет пострадала. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.
ПЛАМЕНЕМ БЫЛА ОХВАЧЕНА ВСЯ КОМНАТА.
Трагедия произошла днем 12 февраля в одном из хуторов. По предварительным данным, огонь разгорелся в жилой комнате и сразу же перекинулся на натяжной потолок.
В момент происшествия в доме были только трое детей: старший мальчик 9 лет и две его маленькие сестренки в возрасте 1 года и 3 лет. Мать в это время находилась в летней кухне.
Как рассказали спасатели, школьник смог выбежать из дома, а младших детей вынесли взрослые.
— Старший ребенок успел выбежать на улицу и позвать на помощь. Приехавшие к месту первыми добровольцы вынесли из огня одну из девочек, ее передали медикам в тяжелом состоянии. Подоспевший отец спас младшую дочку, но она умерла в машине скорой помощи.
ОФИЦИАЛЬНО.
По данным МЧС, распространение пламени в жилой постройке остановили около 14:40, в 15 часов все полностью потушили. Всего выгорело 10 квадратных метров.
Сейчас эксперты рассматривают две версии случившегося: короткое замыкание электропроводки и неисправность газового оборудования.
Жителей Дона просят помнить и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нужно следить за состоянием проводки и техники. Также спасатели рекомендуют всем установить дома пожарный извещатель, который предупреждает об опасности при первом появлении дыма.