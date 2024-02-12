Сотрудники МЧС спасли женщину на пожаре в минском общежитии

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Подразделения МЧС в понедельник ликвидировали пожар в одном из общежитий Минска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что на вызов спасатели выезжали по адрес ул. Академика Красина, 49.
Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели дым из окна одной из жилых комнат на четвертом этаже и женщину, которая просила о помощи из окна рядом.
«Работники МЧС спасли женщину», — сообщили в пресс-службе.
Там также рассказали, что спасателями были эвакуированы 70 человек, причем 25 из них — из подъезда, где расположена комната, в которой возникло возгорание.
О том, что в общежитии пожар, стало понятно в результате сработки системы оповещения, уточнили в ведомстве.
Спасенная женщина 1984 года рождения была выведена на улицу в специальной кислородной маске и передана медикам, которые выяснили, что она не пострадала.
Причина возгорания, которое обнаружила система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния», устанавливается, сообщили в министерстве.
Общежитие, где сегодня вечером случился пожар, располагается в поселке Сосны. Здание принадлежит Объединенному институту энергетических и ядерных исследований.