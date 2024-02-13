Глава СК поручил возбудить дело после избиения подростка на улице в Бердске

В дело об избиении подростка на улице в Бердске вмешался пресдеседатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Напомним, инцидент произошел 9 февраля. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что парень шел по тротуару, смотрел в телефон. Когда он проходил мимо другого прохожего, мужчина ударил его в лицо. Подросток от удара упал на снег.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить ему о ходе расследования случившегося.