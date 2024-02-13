Женщина погибла на пожаре в Заларинском районе

Пожар начался около 19 часов. Хозяева уже легли спать в разных комнатах. Через некоторое время мужчина проснулся от запаха дыма и увидел, что горит провод обогревателя «ветерок», сам обогреватель и коврик под ним. Мужчина встал и побежал за помощью к сыну, который жил по соседству. Когда они вернулись, дом был охвачен огнём изнутри. 61-летняя супруга хозяина дома погибла в огне.