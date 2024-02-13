Пострадавшим от пожара на газопроводе под Куедой выделят до 500 тыс. рублей

Пожар на площади 238 кв. метров произошел 8 февраля в 22:00 на внутрипромысловом газопроводе в Куединском округе. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения МЧС зафиксировали его факельное горение и трех ближайших к нему строений. От пожара пострадали шесть человек, включая двух детей.