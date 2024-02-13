Пострадавшим от пожара на газопроводе под Куедой выделят до 500 тыс. рублей

Пострадавшие в результате пожара на газопроводе 8 февраля в деревне Солодовка Куединского округа получат единовременную материальную помощь.
Как сообщили в краевом Министерстве труда и соцразвития, пострадавшим на пожаре выплатят от 300 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью.
Получившие материальный ущерб семьи получат по 100 тыс. руб. на приобретение товаров первой необходимости.
Выплаты произведут из резервного фонда Пермского края.
Пожар на площади 238 кв. метров произошел 8 февраля в 22:00 на внутрипромысловом газопроводе в Куединском округе. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения МЧС зафиксировали его факельное горение и трех ближайших к нему строений. От пожара пострадали шесть человек, включая двух детей.