Пьяный мужчина зарезал возлюбленную с ее сожителем и поджег дом в Тайшете

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 января этого года пьяный обвиняемый пришел в гости к своей возлюбленной, которая проживала с другим мужчиной. Из ревности фигурант дела множество раз ударил ножом женщину и ее сожителя. Жертвы скончались на месте происшествия. Затем мужчина еще несколько дней жил в доме с телами убитых, и при этом ходил на работу.