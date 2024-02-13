Пьяный мужчина зарезал возлюбленную с ее сожителем и поджег дом в Тайшете

44-летнего жителя Тайшета обвиняют в жестоком убийстве двух человек. Известно, что мужчина зарезал свою возлюбленную и ее сожителя. Суд арестовал фигуранта уголовного дела на 2 месяца. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По версии следствия, в ночь с 25 на 26 января этого года пьяный обвиняемый пришел в гости к своей возлюбленной, которая проживала с другим мужчиной. Из ревности фигурант дела множество раз ударил ножом женщину и ее сожителя. Жертвы скончались на месте происшествия. Затем мужчина еще несколько дней жил в доме с телами убитых, и при этом ходил на работу.
Спустя пять дней он украл бытовую технику и поджег дом для сокрытия следов преступлений.
В настоящее время ведутся следственные действия в рамках уголовного дела.
Ранее сообщалось, что троим мужчинам вынесли приговор за жестокую расправу над 26-летним знакомым в Заларинском районе. Установлено, что преступники, будучи пьяными, похитили человека и до смерти избили его кирпичом. Кровавое преступление было совершено в октябре 2022 года.