Готовится иск: Роспотребнадзор Приморья обратится в суд после массового отравления людей

Заявление вместе с копией паспорта необходимо отправить по адресу: Приморский край, город Дальнереченск, улица Ленина, д. 16 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в Дальнереченске). Все бумаги нужно предоставить до 1 марта этого года. За консультацией можно обратиться по телефону: 8−423−562−57−04 (Беляева Ольга Анатольевна).