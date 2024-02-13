Готовится иск: Роспотребнадзор Приморья обратится в суд после массового отравления людей

В Приморье Роспотребнадзор готовит групповой иск после массового отравления в Дальнереченске. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Приморцы, которым пришлось обращаться в больницу после посещения кафе «М-Бургер» или лечить своих детей, могут обратиться в ведомство и написать заявление о защите прав потребителя и взыскания компенсации морального вреда.
Заявление вместе с копией паспорта необходимо отправить по адресу: Приморский край, город Дальнереченск, улица Ленина, д. 16 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в Дальнереченске). Все бумаги нужно предоставить до 1 марта этого года. За консультацией можно обратиться по телефону: 8−423−562−57−04 (Беляева Ольга Анатольевна).
Напомним, что причиной массового отравления в кафе могли стать наггетсы и соусы, которые заказали посетители. В работе самого же кафе были зафиксированы нарушения.