Два человека погибли в ДТП на «трассе смерти» в Свердловской области

Смертельное ДТП случилось утром 13 февраля на 137-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
По предварительным данным, произошло столкновение автомашины LADA Granta и грузового автомобиля Scania.
«Водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина и молодой человек — получили тяжелые травмы, скончались на месте в момент извлечения их из искореженного корпуса автомашины сотрудниками экстренных служб», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.
По факту дорожной аварии проводится расследование.