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Два человека погибли в ДТП на «трассе смерти» в Свердловской области

На Серовском тракте столкнулись грузовик и отечественная легковушка.
Источник: УГИБДД Свердловской области

Смертельное ДТП случилось утром 13 февраля на 137-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

По предварительным данным, произошло столкновение автомашины LADA Granta и грузового автомобиля Scania.

«Водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина и молодой человек — получили тяжелые травмы, скончались на месте в момент извлечения их из искореженного корпуса автомашины сотрудниками экстренных служб», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

По факту дорожной аварии проводится расследование.