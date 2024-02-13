Два человека погибли в ДТП на «трассе смерти» в Свердловской области

«Водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина и молодой человек — получили тяжелые травмы, скончались на месте в момент извлечения их из искореженного корпуса автомашины сотрудниками экстренных служб», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.