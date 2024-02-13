Суд по делу Мифтахова* в Екатеринбурге не смог начаться из-за его неявки

Напомним, 4 сентября прошлого года Мифтахова задержали на выходе из колонии в городе Омутнинске Кировской области, где он отбывал наказание по делу о дымовой шашке в офисе «Единой России». На этот раз математику вменили оправдание терроризма из-за комментариев, которые он давал во время просмотра телевизора в колонии. После этого Мифтахова увезли в Киров для проведения следственных действий. Первомайский районный суд отправил его под арест.