Могут ли Куандыка Бишимбаева лишить родительских прав

«По каждому факту как семейно-бытового насилия, так и насилия в отношении одного из членов семьи, у нас приезжают органы внутренних дел и информируются органы опеки и попечительства, которые в последующем совместно с нами, с органами соцзащиты рассматривают вопросы по социальной поддержке семьи, в том числе и вопросы об ограничении или лишении родительских прав одного из родителей в случае, если есть для этого необходимость», — ответил Ренат Зулхаиров.