Могут ли Куандыка Бишимбаева лишить родительских прав

И.о. председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Ренат Зулхаиров на круглом столе по профилактике бытового насилия не стал комментировать конкретно данный случай. Но рассказал, как работают госорганы в вопросах лишения родительских прав.
«По каждому факту как семейно-бытового насилия, так и насилия в отношении одного из членов семьи, у нас приезжают органы внутренних дел и информируются органы опеки и попечительства, которые в последующем совместно с нами, с органами соцзащиты рассматривают вопросы по социальной поддержке семьи, в том числе и вопросы об ограничении или лишении родительских прав одного из родителей в случае, если есть для этого необходимость», — ответил Ренат Зулхаиров.
К слову, у Куандыка Бишимбаева один ребенок от первого брака и трое детей от второго брака.
9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.
Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо «Убийства, совершенного с особой жестокостью», вменяют еще и «Истязание».