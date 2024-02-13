Хлопок газа произошел в нежилом частном доме в Ростовской области

В Ростовской области хлопок газа произошел в одном из строящихся частных домов хутора Красный Крым. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.
— Выезжали на Гагаринскую, 3 около 18:45. Поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в нежилом доме. Нарушено остекление и произошла деформация крыши. На месте происшествия задействовали 8 человек личного состава, использовалось две автоцистерны, — прокомментировали в МЧС.
В экстренном ведомстве подчеркнули, что в момент инцидента в помещении никого не было, погибших и пострадавших нет.
Напомним, момент вспышки газа попал на камеру видеорегистратора. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, во время хлопка крыша постройки невысоко подлетела в воздух и упала на место, также был заметен яркий огненный всполох.