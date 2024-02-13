Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию

«Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Михалев В. С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима», — сообщает УФСБ.