Житель Приамурья получил срок за вступление в террористическую организацию

ХАБАРОВСК, 13 фев — РИА Новости. Вступивший в «Легион “Свобода России”* житель Хабаровского края приговорен судом к восьми годам лишения свободы, сообщает управление ФСБ региона.
По данным ведомства, 30-летний житель Советско-Гаванского района «по мотивам политической ненависти и вражды» добровольно вступил в ряды украинского военизированного объединения «Легион “Свобода России”*. Его целью было совершение диверсионно-террористических актов в Хабаровском крае, уточняет УФСБ.
«Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Михалев В. С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима», — сообщает УФСБ.
* Запрещенная в России террористическая организация.