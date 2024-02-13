Омские водители вдвое чаще стали жаловаться на падение сосулек на авто

— Статистика Группы Ренессанс страхование учитывает только автомобили, застрахованные по каско — это в основном новые автомобили и машины с относительно небольшим сроком эксплуатации, поэтому их владельцы обычно бережнее относятся к своим автомобилям и реже паркуют их в опасных местах. Хотя случаи обращения из-за падения наледи относительно редки и составляют немного больше 1% всех случаев по каско, — комментирует вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.